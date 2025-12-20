2

Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА

Вембаньяма пополнил элитный список игроков.

Сегодня центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма возглавил атаку своей команды в победном матче против «Атланты» (126:98), набрав 26 очков, 12 подборов, а также сделав 2 блок-шота.

Эта игра стала для Вембаньямы 100-й подряд, в которой на его счету есть хотя бы один блок-шот. Серия француза началась 10 января 2024 года в матче с «Детройтом».

До него этого достижения добивались лишь два игрока. Патрик Юинг сделал хотя бы один блок-шот в 145 играх подряд, а серия Дикембе Мутомбо достигла 116 матчей. Мутомбо занимает второе место в списке лидеров НБА по общему количеству блок-шотов – 3289, уступая только Хакиму Оладжувону (3830). Блок-шоты стали официальной статистикой в сезоне-1973/74.

На счету Вембаньямы в этом сезоне уже 51 блок-шот, несмотря на то, что он пропустил 12 игр из-за растяжения икроножной мышцы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
