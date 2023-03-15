Эндрю Богут выступил против участия игрока-трансгендера в женской австралийской лиге

Теги Эндрю Богут сборная Австралии НБА чемпионат Австралии Баскетбол

Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт» Эндрю Богут выступил против участия игрока-трансгендера в чемпионате женской австралийской лиги.

«Говорят, что в предстоящем сезоне NBL1 South Women будет играть биологический мужчина. Вы готовы пожертвовать святостью женского спорта во имя «инклюзии»? #GirlDads, где вы?» — написал австралийский игрок в соцсети.

Ожидается, что игрок-трансгендер будет выступать за команду «Килсит» в лиге NBL1 South, втором дивизионе женского чемпионата Австралии. Первый матч команды запланирован на 1 апреля.

Федерация баскетбола Австралии сделала официальное заявление по этому поводу. «Баскетбол Австралии гордится тем, что является спортом для всех и обеспечивает всем участникам доброжелательную, справедливую и инклюзивную среду», — говорится в заявлении.

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10 комментариев

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Daff Rogers
Ответ Райли Карри
я не понимаю. почему тогда не создать лигу трансгендеров? для мужчин и женщин есть. если равные права для всех, то до конца. для мужчин, женщин, трансгендеров и прочих "равных".
Потому что потом эти ребята будут кричать: а чем мы хуже тех мужчин и женщин, что вы нас выгнали в отдельную лигу? Чем мы отличаемся??
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Райли Карри
я не понимаю. почему тогда не создать лигу трансгендеров? для мужчин и женщин есть. если равные права для всех, то до конца. для мужчин, женщин, трансгендеров и прочих "равных".
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DonaldBrashear 2.0
недавно с сестрой разговаривали, она сказала, что в Австралии оказывается огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
И придумали вот какое решение:
Надо всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией со всех концов планеты (можно и трансгендеров) отправить туда, в Австралию, а всех с традиционными ценностями отправить в соответствующие страны по обмену.
Следовательно, для Австралии все это станет традиционным и пусть живут себе и радуются, и другим не мешают.
По-моему, было бы классное решение, никто их там не будет притеснять, прав никаких их нарушать не будут, работают пусть, живут сами по себе, и они никому свои права в глотку пихать не будут, парады можно не проводить, месяц гордости может быть хоть каждый месяц.

Думаю, что ООН могла бы задуматься об этом.
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carmelo hot sause
Ну 1-го апреля можно дать ему сыграть, раз уж такой день, но дальше бан
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Артем Андреев
То есть если Зайон Уильямсон разожрëтся, и заявит, что от избытка эстрогенов начал считать себя женщиной, то его в WNBA подпишут?
+5
-1
+4
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FS19
Сейчас его вычеркнут из всех списков ,материалов и упоминаний в НБА за трансфобию. Был игрок и нет .
+3
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сервисник
Совсем уж с ума не сходите, пожалуйста
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олси
эта типа толерантность уже все границы переходит
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Answer1
Ну если брать понятие спорт для всех, то эти «все» должны соревноваться с такими же как и они. Создайте у себя в Австралии чемпионат трансов и гордитесь этим сколько влезет.
+10
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wallenberg
Уважение Богуту за здравые мысли.
+24
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