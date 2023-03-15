Эндрю Богут выступил против участия игрока-трансгендера в женской австралийской лиге
Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт» Эндрю Богут выступил против участия игрока-трансгендера в чемпионате женской австралийской лиги.
«Говорят, что в предстоящем сезоне NBL1 South Women будет играть биологический мужчина. Вы готовы пожертвовать святостью женского спорта во имя «инклюзии»? #GirlDads, где вы?» — написал австралийский игрок в соцсети.
Ожидается, что игрок-трансгендер будет выступать за команду «Килсит» в лиге NBL1 South, втором дивизионе женского чемпионата Австралии. Первый матч команды запланирован на 1 апреля.
Федерация баскетбола Австралии сделала официальное заявление по этому поводу. «Баскетбол Австралии гордится тем, что является спортом для всех и обеспечивает всем участникам доброжелательную, справедливую и инклюзивную среду», — говорится в заявлении.
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И придумали вот какое решение:
Надо всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией со всех концов планеты (можно и трансгендеров) отправить туда, в Австралию, а всех с традиционными ценностями отправить в соответствующие страны по обмену.
Следовательно, для Австралии все это станет традиционным и пусть живут себе и радуются, и другим не мешают.
По-моему, было бы классное решение, никто их там не будет притеснять, прав никаких их нарушать не будут, работают пусть, живут сами по себе, и они никому свои права в глотку пихать не будут, парады можно не проводить, месяц гордости может быть хоть каждый месяц.
Думаю, что ООН могла бы задуматься об этом.