«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
Баскетболисты «Нью-Йорка» получают награду за хорошую игру в обороне.
Новый тренерский штаб «Никс» во главе с Майком Брауном решил дополнительно обозначить, что защита является приоритетом команды.
После обеих побед в прошедших играх они награждали лучшего оборонительного игрока матча строительной жилеткой, каской и ботинками Timberland.
По итогам матча с «Кливлендом» подарки получил О Джи Ануноби, а после встречи с «Бостоном» – Джордан Кларксон.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нью-Йорка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости