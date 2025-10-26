Фото
1

«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча

Баскетболисты «Нью-Йорка» получают награду за хорошую игру в обороне.

Новый тренерский штаб «Никс» во главе с Майком Брауном решил дополнительно обозначить, что защита является приоритетом команды.

После обеих побед в прошедших играх они награждали лучшего оборонительного игрока матча строительной жилеткой, каской и ботинками Timberland.

По итогам матча с «Кливлендом» подарки получил О Джи Ануноби, а после встречи с «Бостоном» – Джордан Кларксон.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нью-Йорка»
Баскетбол
