«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна

Джейлен Браун попал в курьезную ситуацию.

В одном из эпизодов матча «Нью-Йорк » – «Бостон » против форварда гостей защищался О Джи Ануноби . После касания головы Брауна белой майки оппонента там остался заметный черный след.

В сети сразу же предположили, что лидер «Селтикс» проводит различные манипуляции для скрытия изъянов прически: «Фейковая линия роста волос».