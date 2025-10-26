  • Спортс
  • «Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
Видео
2

«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна

Джейлен Браун попал в курьезную ситуацию.

В одном из эпизодов матча «Нью-Йорк» – «Бостон» против форварда гостей защищался О Джи Ануноби. После касания головы Брауна белой майки оппонента там остался заметный черный след.

В сети сразу же предположили, что лидер «Селтикс» проводит различные манипуляции для скрытия изъянов прически: «Фейковая линия роста волос».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Spun
