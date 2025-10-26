«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
Джейлен Браун попал в курьезную ситуацию.
В одном из эпизодов матча «Нью-Йорк» – «Бостон» против форварда гостей защищался О Джи Ануноби. После касания головы Брауна белой майки оппонента там остался заметный черный след.
В сети сразу же предположили, что лидер «Селтикс» проводит различные манипуляции для скрытия изъянов прически: «Фейковая линия роста волос».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2706 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Spun
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости