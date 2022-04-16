Стефен Карри рассказал, что его чуть не обменяли в «Милуоки» вместе с Монтой Эллисом

Звездный разыгрывающий рассказал, что его чуть не обменяли в вместе с Монтой Эллисом в 2012 году.

«Я захожу в раздевалку, готовлюсь к игре и вижу бегущую строку по телевизору: «Обмен в НБА: «Уорриорз» меняют , Экпе Удоха и кого-то еще на . Вот так мы узнали об обмене.

Потом в раздевалке появился Монта, он только что разговаривал по телефону со своим агентом. И это было за полтора или два часа до игры. Он расстроился, но оставался решительным: «Это действительно происходит, забудьте». Он был любимцем болельщиков, так что это был тяжелый удар для всех.

Вот так все и произошло, мы попрощались с Монтой, Экпе, и они ушли. Затем тренер Марк Джексон вывел меня из раздевалки и сказал: «Послушай, ты должен это знать. Они хотели включить тебя в сделку, но по какой-то причине это не произошло. Я вроде как тоже вмешался. Я хочу, чтобы ты стал лидером команды. Мы верим в тебя, только ты должен восстановиться от травмы, и мы посвятим этому остаток сезона». Помню, как он сказал: «Докажи, что я не лжец», – рассказал Карри.

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