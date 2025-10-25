Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
25 октября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.
«Бурк» сыграет с «Шоле», «Нантер» примет «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 3-1, Нантер – 3-1, Шоле – 3-1, Страсбур – 3-1, Ле-Ман – 3-1, Монако – 3-1, Лимож – 3-2, Бурк – 2-2, Элан Шалон – 2-2, Булазак – 2-2, Нанси – 2-2, Париж – 2-2, Дижон – 1-3, Сен-Кантен – 1-4, Ле-Портель – 0-4, Гравлин-Дюнкерк – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
