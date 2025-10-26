Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»

Перкинс считает себя лидером «Тандер» времен Дюрэнта.

«Я стал лидером в 27 лет. Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку. Мне пришлось кое-что исправлять, потому что я пришел из команды, где мы везде были вместе.

Я попадаю в раздевалку к молодым парням и вижу, что они побеждают, не имея настоящей «химии». Они даже не тусят вместе вне площадки. Расс и Кей Ди не близки. Они выходят на паркет и играют, но я подумал: «Мне нужно разобраться с этим дерьмом», – рассказал бывший игрок НБА .

Кендрик Перкинс перешел в «Тандер» с молодыми Кевином Дюрэнтом , Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом из «Бостона», с которым он стал чемпионом в 2008 году.

В сезоне-2011/12, когда «Оклахома» дошла до финала НБА, Перкинс выходил в старте во всех матчах плей-офф, выполняя черновую работу для своей команды и набирая в среднем 4,7 очка и 6,2 подбора за 25,9 минуты на паркете.