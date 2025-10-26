  • Спортс
  • Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
3

Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»

Перкинс считает себя лидером «Тандер» времен Дюрэнта.

«Я стал лидером в 27 лет. Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку. Мне пришлось кое-что исправлять, потому что я пришел из команды, где мы везде были вместе.

Я попадаю в раздевалку к молодым парням и вижу, что они побеждают, не имея настоящей «химии». Они даже не тусят вместе вне площадки. Расс и Кей Ди не близки. Они выходят на паркет и играют, но я подумал: «Мне нужно разобраться с этим дерьмом», – рассказал бывший игрок НБА.

Кендрик Перкинс перешел в «Тандер» с молодыми Кевином Дюрэнтом, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом из «Бостона», с которым он стал чемпионом в 2008 году.

В сезоне-2011/12, когда «Оклахома» дошла до финала НБА, Перкинс выходил в старте во всех матчах плей-офф, выполняя черновую работу для своей команды и набирая в среднем 4,7 очка и 6,2 подбора за 25,9 минуты на паркете.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2742 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Out The Mud
