Фото
0

Форвард Брэкстон Ки присоединился к «Валенсии»

«Валенсия» подписала американского форварда.

Брэкстон Ки (28 лет, 203 см) переехал из США в Европу.

Форвард не был выбран на драфте-2020 НБА и провел свою карьеру между основной лигой и лигой развития.

На счету Ки 4 сезона в НБА и 42 матча. В его активе 2,9 очка за 7,5 минуты в среднем в «регулярках».

В прошлом сезоне он сыграл в 8 матчах за «Голден Стэйт», в том числе в 5 – в плей-офф, но не получил значительного времени на площадке.

Ки поможет «Валенсии» в Евролиге и чемпионате Испании.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2613 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Валенсии»
переходы
logoчемпионат Испании
logoГолден Стэйт
logoЕвролига
logoВаленсия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
23 октября, 18:31
Спенсер Динуидди подписал контракт с «Баварией»
23 октября, 14:40
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
22 октября, 09:50
Главные новости
НБА. «Атланта» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 21:14
НБА оповестили о подозрительных ставках на Терри Розира за 10 месяцев до обмена игрока в «Хит», клуб подумывает о компенсации
сегодня, 19:55
«Образование важнее всего». Юридические отделы клубов НБА недавно провели внутренние консультации по проблемам со ставками
вчера, 13:30
Лука Дончич: «В каждой встрече с «Миннесотой» будет война»
сегодня, 19:24
Джей Джей Редик: «Впервые в истории «Лейкерс» соперник первым взял тайм-аут в 3-й четверти»
сегодня, 19:05
Тайрон Лю присутствовал во время подстроенной покерной игры Чонси Биллапса в 2019 году
сегодня, 18:30
«Просто не знаю, что делать, и получается какая-то глупость». Лука Дончич исполнил «шимми» после трехочкового
сегодня, 18:10Видео
Комиссионер НБА Адам Сильвер вызван в Конгресс США в связи с расследованием ФБР по мошенничеству на ставках с участием представителей лиги
сегодня, 17:54
Брайан Киф: «Кишон Джордж отлично бросал, но меня больше впечатлила его защита»
сегодня, 17:25
Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»
сегодня, 17:13
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
сегодня, 21:14
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Тренто», «Дертона» победила «Трапани Шарк»
сегодня, 20:38
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Шоле», «Нантер» проиграл «Виллербану» и другие результаты
сегодня, 20:35
Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»
сегодня, 20:30
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил АЕКу, ПАОК обыграл «Перистери» и другие результаты
сегодня, 20:10
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» справилась с «Мегой», «Задар» проиграл «Спартаку Суботица» и другие результаты
сегодня, 20:05
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» победил «Бурсаспор» и другие результаты
сегодня, 19:30
Премьер-лига. Женщины. УГМК победил «Спарту энд К», «Динамо Курск» справилось с «Самарой» и другие результаты
сегодня, 17:25
Владислав Коновалов: «Где-то «Самаре» не хватает концентрации, где-то мощи, но постепенно находим баланс в нападении»
сегодня, 16:53
Владислав Близнюк продолжит карьеру в «Барнауле» в Суперлиге
сегодня, 15:10Фото