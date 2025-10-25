Форвард Брэкстон Ки присоединился к «Валенсии»
«Валенсия» подписала американского форварда.
Брэкстон Ки (28 лет, 203 см) переехал из США в Европу.
Форвард не был выбран на драфте-2020 НБА и провел свою карьеру между основной лигой и лигой развития.
На счету Ки 4 сезона в НБА и 42 матча. В его активе 2,9 очка за 7,5 минуты в среднем в «регулярках».
В прошлом сезоне он сыграл в 8 матчах за «Голден Стэйт», в том числе в 5 – в плей-офф, но не получил значительного времени на площадке.
Ки поможет «Валенсии» в Евролиге и чемпионате Испании.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2613 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Валенсии»
