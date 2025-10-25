Форвард Брэкстон Ки присоединился к «Валенсии»

«Валенсия» подписала американского форварда.

Брэкстон Ки (28 лет, 203 см) переехал из США в Европу.

Форвард не был выбран на драфте-2020 НБА и провел свою карьеру между основной лигой и лигой развития.

На счету Ки 4 сезона в НБА и 42 матча. В его активе 2,9 очка за 7,5 минуты в среднем в «регулярках».

В прошлом сезоне он сыграл в 8 матчах за «Голден Стэйт », в том числе в 5 – в плей-офф, но не получил значительного времени на площадке.

Ки поможет «Валенсии» в Евролиге и чемпионате Испании.