Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

26 октября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.

«Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» сыграет с «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд:Бешикташ – 5-0, Анадолу Эфес – 4-0, Бахчешехир – 4-1, Фенербахче – 3-1,  Тофаш – 3-2, Галатасарай – 2-2,  Трабзонспор – 2-2, Мерсин – 2-2, Меркезефенди – 2-3, Эсенлер Эроспор – 2-3, Бурсаспор – 2-3, Маниса – 2-3, Каршияка – 1-3, Петким Спор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
