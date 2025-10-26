Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
26 октября в чемпионате Турции пройдут четыре матча.
«Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» сыграет с «Анадолу Эфесом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 5-0, Анадолу Эфес – 4-0, Бахчешехир – 4-1, Фенербахче – 3-1, Тофаш – 3-2, Галатасарай – 2-2, Трабзонспор – 2-2, Мерсин – 2-2, Меркезефенди – 2-3, Эсенлер Эроспор – 2-3, Бурсаспор – 2-3, Маниса – 2-3, Каршияка – 1-3, Петким Спор – 1-3, Тюрк Телеком – 1-3, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
