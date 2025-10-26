Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды

Стал известен диагноз Кевина Портера.

Медицинское обследование подтвердило растяжение связок у защитника «Милуоки ». Баскетболист пропускает 2-матчевый выезд команды по маршруту Торонто-Кливленд.

«Бакс» не называли возможную дату возвращения Портера . До получения травмы в стартовой встрече регулярки он успел набрать 10 очков и 2 передачи.