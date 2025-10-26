Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
Стал известен диагноз Кевина Портера.
Медицинское обследование подтвердило растяжение связок у защитника «Милуоки». Баскетболист пропускает 2-матчевый выезд команды по маршруту Торонто-Кливленд.
«Бакс» не называли возможную дату возвращения Портера. До получения травмы в стартовой встрече регулярки он успел набрать 10 очков и 2 передачи.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2742 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости