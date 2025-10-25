ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
Сегодня, 25 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Тенерифе» сыграет с «Уникахой», «Форса Льеда» примет «Гранаду».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тенерифе – 3-0, Ховентуд – 3-0,Валенсия – 3-0, Уникаха – 2-1, Форса Льейда – 2-1, Мурсия – 2-1, Реал – 2-1, Баскония – 2-1, Бильбао – 1-2, Манреса – 1-2, Сарагоса – 1-2, Сан-Пабло Бургос – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Андорра – 1-2, Бреоган – 1-2, Барселона – 1-2, Гранада – 0-3, Жирона – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
