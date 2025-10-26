ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
Сегодня, 26 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Валенсия» примет «Ховентуд», «Реал» встретится с «Манресой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тенерифе – 4-0, Ховентуд – 3-0,Валенсия – 3-0, Форса Льейда – 3-1, Мурсия – 2-1, Реал – 2-1, Баскония – 2-1, Барселона – 2-2, Уникаха – 2-2, Сарагоса – 2-2, Бильбао – 1-2, Манреса – 1-2, Гран-Канария – 1-2, Андорра – 1-2, Бреоган – 1-3, Сан-Пабло Бургос – 1-3, Жирона – 0-3, Гранада – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2766 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости