Эндрю Богут: «Простой способ, как Дюрэнту уйти из «Бруклина» Джо Цая. Надо написать твит: «Свободный Гонконг, свободный Тайвань»

Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт», ныне совладелец австралийской команды «Сидней» подсказал Кевину Дюрэнту простой способ уйти из «Бруклина».

«Простой способ, как Кевину Дюрэнту уйти из «Бруклина» Джо Цая, который не обсуждает ни один аналитик НБА. Надо просто написать твит: «Свободный Гонконг, свободный Тайвань». Он уйдет на следующий же день», – написал австралиец в Twitter.

На недавней встрече Дюрэнта с владельцем клуба Джозефом Цаем форвард «Нетс» подтвердил, что запрос на обмен по-прежнему актуален. Игрок заявил, что не хочет выступать за «Нетс», пока командой руководят генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?