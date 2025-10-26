Пол Пирс об американцах, которые способны побороться за MVP: «У Энтони Эдвардса есть нужный для этого талант. Он единственный»

Пол Пирс назвал кандидатов на приз MVP из американцев.

«Мне нравится Энт-Мэн. У него есть шанс заявить о себе в этой гонке. У него есть нужный для этого талант. Если говорить об американских игроках прямо сейчас, на сегодняшний день, в этом сезоне? Думаю, он единственный.

Кейд Каннингем, вероятно, в будущем мог бы вписаться в эту историю. Может быть, кто-то вроде Джейлена Брансона? Все зависит от результатов «Никс» и от того, насколько хорошо они будут выглядеть», – заключил бывший игрок НБА.

Последним американцем с наградой MVP сезона был Джеймс Харден в 2018 году.