«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP

Дуайт Ховард назвал кандидатов на приз MVP сезона НБА.

«Луземпич творит безумные вещи. Ставлю на Луку в качестве MVP сезона, или же Вемби станет самым молодым MVP в истории», – написал чемпион НБА 2020 года в соцсетях.

Новое прозвище словенца «Луземпич» происходит от слияния слов «Лука» и «Оземпик» (препарат, применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения).

В первых двух встречах регулярки защитник «Лейкерс » набирал 46,0 очка, 11,5 подбора и 8,5 передачи.