  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP
4

«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP

Дуайт Ховард назвал кандидатов на приз MVP сезона НБА.

«Луземпич творит безумные вещи. Ставлю на Луку в качестве MVP сезона, или же Вемби станет самым молодым MVP в истории», – написал чемпион НБА 2020 года в соцсетях.

Новое прозвище словенца «Луземпич» происходит от слияния слов «Лука» и «Оземпик» (препарат, применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения).

В первых двух встречах регулярки защитник «Лейкерс» набирал 46,0 очка, 11,5 подбора и 8,5 передачи.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2742 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoЛука Дончич
logoДуайт Ховард
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сабонис – с победным, Зайон воткнул через Вембу, Дончич устанавливает рекорды. Это просто суббота в НБА
вчера, 10:07
Собирайте команды в Фэнтези НБА: старт через несколько часов!
21 октября, 18:15
Йокич – MVP, в финале – «Никс» и «Оклахома», 25 минут у Дёмина. Прогнозы на сезон-25/26
20 октября, 15:00
Йокич, Шэй или Яннис? Кто будет претендовать на MVP в новом сезоне НБА
15 октября, 05:30
Главные новости
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
20 минут назад
Джоэл Эмбиид о коротких отрезках на площадке: «Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей»
27 минут назад
Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»
53 минуты назадВидео
«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест
сегодня, 06:42
Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро
сегодня, 06:33
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
сегодня, 06:22Видео
«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
сегодня, 06:08Видео
«Дос минутос». Многолетний диктор «Майами» Майкл Байамонте завершит карьеру после этого сезона
сегодня, 05:58
Пол Пирс об американцах, которые способны побороться за MVP: «У Энтони Эдвардса есть нужный для этого талант. Он единственный»
сегодня, 05:52
Чет Холмгрен (31 очко, 12 подборов) и Шэй Гилджес-Александер (30 очков) помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту»
сегодня, 05:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
1 минуту назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ
12 минут назад
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
вчера, 21:14
Форвард Брэкстон Ки присоединился к «Валенсии»
вчера, 20:58Фото
Чемпионат Италии. «Варезе» проиграл «Тренто», «Дертона» победила «Трапани Шарк»
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Шоле», «Нантер» проиграл «Виллербану» и другие результаты
вчера, 20:35
Егор Амосов набрал 42+7 в матче молодежной испанской лиги против «Валенсии»
вчера, 20:30