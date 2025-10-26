«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP
Дуайт Ховард назвал кандидатов на приз MVP сезона НБА.
«Луземпич творит безумные вещи. Ставлю на Луку в качестве MVP сезона, или же Вемби станет самым молодым MVP в истории», – написал чемпион НБА 2020 года в соцсетях.
Новое прозвище словенца «Луземпич» происходит от слияния слов «Лука» и «Оземпик» (препарат, применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения).
В первых двух встречах регулярки защитник «Лейкерс» набирал 46,0 очка, 11,5 подбора и 8,5 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
