Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
«Валенсия» усилилась бывшим игроком НБА.
Испанский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона-25/26 с тяжелым форвардом Брэкстоном Ки (28 лет, 203 см).
В послужном списке американца 37 матчей в НБА со средними показателями 2,9 очка и 1,9 подбора. В минувшем сезоне он принял участие в 3 встречах за «Голден Стэйт», а большую часть игрового года провел в Лиге развития, где был признан «Мистером замком».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2742 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: valenciabasket.com
