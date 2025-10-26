Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»

«Валенсия» усилилась бывшим игроком НБА.

Испанский клуб объявил о подписании контракта до конца сезона-25/26 с тяжелым форвардом Брэкстоном Ки (28 лет, 203 см).

В послужном списке американца 37 матчей в НБА со средними показателями 2,9 очка и 1,9 подбора. В минувшем сезоне он принял участие в 3 встречах за «Голден Стэйт», а большую часть игрового года провел в Лиге развития, где был признан «Мистером замком».