Видео
4

Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона

Лидер «Денвера» собрал свой 166-й трипл-дабл в матче против «Санс».

Йокич по итогам встречи отдал 15 результативных передач, сделал 14 подборов и набрал 14 очков (5 из 8 с игры). Его первая попытка броска с игры состоялась за 2 минуты 26 секунд до конца второй четверти.

Это второй трипл-дабл подряд сербского центрового в новом сезоне. Первый (21+13+10) состоялся в матче с «Уорриорс», который «Наггетс» проиграли в овертайме (131:137).

Игра с «Финиксом» же закончилась разгромной победой «Денвера» – 133:111.

