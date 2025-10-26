«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест

Каннингем отреагировала на новость о продолжающихся выплатах Розиру.

Защитник «Майами » продолжит получать свою зарплату в размере 26,6 миллионов долларов, находясь в административном отпуске после ареста по федеральным обвинениям в азартных играх, согласно положениям коллективного договора НБА . Лига должна определить, нарушил ли Розир правила, прежде чем принять решение о возможном отстранении или запрете, что немедленно прекратит его выплаты от «Хит».

Эта новость привлекла внимание защитницы «Индианы » Софи Каннингем , которая выразила свое отношение в посте в соцсетях.

«Не может быть. Пожалуйста, скажите, что это фейк…» – написала Каннингем.

Совокупные заработки защитницы за семь сезонов в женской НБА составляют 672 780 долларов.