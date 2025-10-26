Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро

«Фенербахче» столкнулся с огромным долгом.

Задолженность турецкого клуба по всем филиалам составляет 588 миллионов евро.

Эта сумма охватывает всю организацию, включая все спортивные подразделения, объекты и операции, а не только баскетбол.

Баскетбольный «Фенербахче» в прошлом сезоне стал чемпионом Евролиги.