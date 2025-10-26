Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро
«Фенербахче» столкнулся с огромным долгом.
Задолженность турецкого клуба по всем филиалам составляет 588 миллионов евро.
Эта сумма охватывает всю организацию, включая все спортивные подразделения, объекты и операции, а не только баскетбол.
Баскетбольный «Фенербахче» в прошлом сезоне стал чемпионом Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
