Эндрю Богут: «Уорриорз» просили меня убедить Патрика Миллса подписать с ними контракт»

Теги Голден Стэйт Эндрю Богут Бруклин НБА Патрик Миллс Баскетбол

Чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут рассказал, как «Уорриорз» просили его убедить партнера по сборной Австралии Патрика Миллса подписать с ними контракт.

«Пару сезонов назад, когда Пэтти был свободным агентом, «Уорриорз» связались с вашим покорным слугой и попросили меня убедить Пэтти подписать контракт на исключение среднего уровня.

Но в итоге он заключил соглашение с «Бруклином», посчитав, что там у него больше шансов выиграть чемпионат. В прошлом сезоне он мог выиграть титул с «Уорриорз», – сказал Богут.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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3 комментария

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Caraxes
Ну логично, что выбрал Бруклин по деньгам было выгоднее, да и Голден Стейт тогда были только со Стефом (Клэй ещё не вернулся, Уиггинс только только начинал показывать хорошую игру в системе войнов)
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Caraxes
Как по мне Пэтти вообще не подходит войнам. Он снайпер без оборонительных навыков с маленьким ростом, мишень для соперников при атаке. Уорриорз на примере Пэйтона и Дивинченцо показали, что им нужны 3&D игроки)
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Tim Timson
Конечно Патти и тот же Сет были бы в ГСВ очень мотивированы. Но не минималку же из за этого подписывать)
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