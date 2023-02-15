Эндрю Богут: «Уорриорз» просили меня убедить Патрика Миллса подписать с ними контракт»

Чемпион НБА 2015 года рассказал, как «Уорриорз» просили его убедить партнера по сборной Австралии Патрика Миллса подписать с ними контракт.

«Пару сезонов назад, когда Пэтти был свободным агентом, «Уорриорз» связались с вашим покорным слугой и попросили меня убедить Пэтти подписать контракт на исключение среднего уровня.

Но в итоге он заключил соглашение с « », посчитав, что там у него больше шансов выиграть чемпионат. В прошлом сезоне он мог выиграть титул с «Уорриорз», – сказал Богут.

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»