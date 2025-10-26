Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»

«Сиксерс» оказались сильнее «Хорнетс» в решающие моменты.

Квентин Граймс дальним попаданием вывел «Сиксерс» вперед (122:119) за 14 секунд до конца. В оставшееся время «Филадельфия » смогла сдержать соперника и довести матч до победы – 125:121.

В активе Граймса 24 очка (7 из 14 с игры, 5 из 8 трехочковых, 5 из 5 штрафных), 3 подбора и 4 передачи.

«Хорнетс» вели 10 очков в конце третьей четверти, но упустили преимущество, несмотря на то, что суперзвезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не появлялся на площадке в заключительной 12-минутке. Центровой играет с ограничением по времени, поскольку восстанавливается после операции на колене.