Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» примет МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, МБА-МАИ – 4-1, Бетсити Парма – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Зенит – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-6, Самара – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
