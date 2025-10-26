0

Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Бетсити Парма» примет МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, МБА-МАИ – 4-1, Бетсити Парма – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Зенит – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-6, Самара – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
