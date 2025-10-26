«Дос минутос». Многолетний диктор «Майами» Майкл Байамонте завершит карьеру после этого сезона
«Майами» объявил о грядущем уходе на отдых важного сотрудника.
Многолетний диктор на арене «Хит» Майкл Байамонте завершит карьеру после сезона-25/26.
Ведущий известен своим фирменным объявлением «Дос минутос» на исходе четвертей. Он занимает второе место среди действующих дикторов НБА по продолжительности работы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
