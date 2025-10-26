  • Спортс
«Дос минутос». Многолетний диктор «Майами» Майкл Байамонте завершит карьеру после этого сезона

«Майами» объявил о грядущем уходе на отдых важного сотрудника.

Многолетний диктор на арене «Хит» Майкл Байамонте завершит карьеру после сезона-25/26.

Ведущий известен своим фирменным объявлением «Дос минутос» на исходе четвертей. Он занимает второе место среди действующих дикторов НБА по продолжительности работы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
logoМайами
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
