2

Джоэл Эмбиид о коротких отрезках на площадке: «Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей»

Джоэл Эмбиид рассказал, как ему играется с ограничением времени.

Центровой «Филадельфии», который недавно вернулся после операции на колене, проводил на площадке по 20 минут в первых двух матчах команды.

«Чем дольше я сижу, тем короче игровые отрезки. Играешь 2-3 минуты, а потом нужно садиться. Что вообще можно сделать за это время? Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей. Чем дольше я играю, тем больше у меня возможностей почувствовать ритм игры.

Но я доверяю команде и буду стараться», – заявил Эмбиид.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2742 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoФиладельфия
