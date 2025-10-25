Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
25 октября в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.
«Варезе» встретится с «Тренто», «Дертона» примет «Трапани Шарк».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 3-0, Брешия – 3-0, Виртус – 2-1, Дертона – 2-1,Венеция – 2-1, Тренто – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Ваноли Кремона – 2-1, Триест – 1-2, Канту – 1-2, Варезе – 1-2, Наполи – 1-2, Удине – 0-3, Тревизо – 0-3, Динамо Сассари – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2428 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости