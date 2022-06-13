Эндрю Богут: «Церковь внутри раздевалки мешает Марку Джексону получить работу в НБА»

Бывший игрок НБА Эндрю Богут объяснил, почему экс-тренер «Уорриорз» не может вернуться в лигу.

В этом году известный своей религиозностью Джексон претендовал на несколько вакантных позиций в клубах НБА, но так и не получил работу.

«Каждый заслуживает второй шанс, в конечном итоге Джексон получит свой второй шанс. Но всем известная церковь внутри раздевалки мешает ему получить работу», – заявил Богут.

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