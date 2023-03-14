Дрэймонд Грин: «В моей гонке за MVP у Эмбиида есть небольшое преимущество»

Теги Денвер Голден Стэйт Филадельфия НБА Дрэймонд Грин Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался о соперничестве центровых Джоэла Эмбиила («Филадельфия») и Николы Йокича («Денвер») за награду MVP текущего сезона.

«Не думаю, что кто-то из них достаточно оторвался, чтобы с уверенностью говорить, что он получит награду.

Эмбиид в этом сезоне в ударе, «Филадельфия» побеждает. Думаю, что это должно учитываться. Так что в моей гонке за MVP за 13 матчей до конца, или сколько там осталось, у Джоэла есть небольшое преимущество, но нужно изменить мнение голосующих. Последние два года они отдавали предпочтение Йокичу, и он дважды выиграл, так что они должны изменить мнение. А изменить чье-либо мнение не так уж просто», – сказал Грин.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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4 комментария

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Кирилл
А в чем заключается это «небольшое преимущество» ?

Если Фила просто побеждает с Эмбиидом в ударе, то Денвер вместе с Йокичем идет на первом месте Запада с отрывом в 5 побед от второго места на данный момент.
Так что, на мой взгляд, как раз таки у Николы есть «небольшое преимущество».
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Sonder
После 36-очкового сезона Бороды, обворовать сильнее будет достаточно проблематично. Я предвзят, поэтому Эмбиид мой фаворит, но шансов у него маловато. Коля - спокойный парень, первые в конференции, трипл-даблы, всяческие рекорды - я понимаю журналистов. Но Денвер без Коли замыкал бы плей-ин, Филли спокойно держались бы на плаву.
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Вадим flanec
С чего бы решение должен кто-то изменить. Дреймонду так захотелось? Йокич по праву претендует на третий подряд MVP регулярного сезона.
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quznez
Надо дать цацку Эмбиду, а Николаю пора в финал, созрел.
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