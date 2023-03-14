Дрэймонд Грин: «В моей гонке за MVP у Эмбиида есть небольшое преимущество»

Форвард « » высказался о соперничестве центровых Джоэла Эмбиила («Филадельфия») и Николы Йокича («Денвер») за награду MVP текущего сезона.

«Не думаю, что кто-то из них достаточно оторвался, чтобы с уверенностью говорить, что он получит награду.

в этом сезоне в ударе, « » побеждает. Думаю, что это должно учитываться. Так что в моей гонке за MVP за 13 матчей до конца, или сколько там осталось, у Джоэла есть небольшое преимущество, но нужно изменить мнение голосующих. Последние два года они отдавали предпочтение Йокичу, и он дважды выиграл, так что они должны изменить мнение. А изменить чье-либо мнение не так уж просто», – сказал Грин.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?