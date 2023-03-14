Дрэймонд Грин: «В моей гонке за MVP у Эмбиида есть небольшое преимущество»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался о соперничестве центровых Джоэла Эмбиила («Филадельфия») и Николы Йокича («Денвер») за награду MVP текущего сезона.
«Не думаю, что кто-то из них достаточно оторвался, чтобы с уверенностью говорить, что он получит награду.
Эмбиид в этом сезоне в ударе, «Филадельфия» побеждает. Думаю, что это должно учитываться. Так что в моей гонке за MVP за 13 матчей до конца, или сколько там осталось, у Джоэла есть небольшое преимущество, но нужно изменить мнение голосующих. Последние два года они отдавали предпочтение Йокичу, и он дважды выиграл, так что они должны изменить мнение. А изменить чье-либо мнение не так уж просто», – сказал Грин.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?
Если Фила просто побеждает с Эмбиидом в ударе, то Денвер вместе с Йокичем идет на первом месте Запада с отрывом в 5 побед от второго места на данный момент.
Так что, на мой взгляд, как раз таки у Николы есть «небольшое преимущество».