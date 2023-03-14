Стивен Эй Смит и Кендрик Перкинс считают, что приз MVP должен получить Эмбиид, а не Йокич

Теги Кендрик Перкинс Денвер Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Никола Йокич Стивен Эй Смит Баскетбол

Журналисты ESPN Стивен Эй Смит и Кендрик Перкинс во время эфира сошлись во мнении, что приз MVP сезона НБА должен получить центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Основным конкурентом Эмбиида является лидер «Денвера» Никола Йокич, который получал награду по итогам двух предыдущих чемпионатов.

«Я знаю, что Вегас говорит нам обратное, но я ничего не хочу слышать о Йокиче как о главном претенденте на MVP.

Джоэл Эмбиид. Джоэл Эмбиид, скажу еще раз, Джоэл Эмбиид. Извините. Вот кто должен быть на первом месте», – произнес Стивен Эй.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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10 комментариев

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PatologoanatoM
Ответ Nuteruoli
Филадельфия без Эмбида грохала Сакраменто, Кливленд, Бруклин, потому что у Филадельфии есть хорошие баскетболисты Харрис, Харден, Макси, Мелтон, Милтон. Йокич не только набирает полезные компоненты, но и делает вокруг себя партнёров лучше, потому что без Николы Денвер слабая команда. Поэтому для меня Йокич МВП.
А ну у Йокича то рядом нет хороших баскетболистов : Мюррей, Гордон, Портер, КСП, Реджи Джексон - так не понять кто. Глянь процент владения мяча у Йокича, он будет побольше большинства разыгрывающих, 3ье МВП этому чуваку будет такой гнус, просто дичь.
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Vendett1a
Ответ Nuteruoli
Филадельфия без Эмбида грохала Сакраменто, Кливленд, Бруклин, потому что у Филадельфии есть хорошие баскетболисты Харрис, Харден, Макси, Мелтон, Милтон. Йокич не только набирает полезные компоненты, но и делает вокруг себя партнёров лучше, потому что без Николы Денвер слабая команда. Поэтому для меня Йокич МВП.
Йокич ни в одном сезоне в карьере не пропустил больше 10 игр в сезоне.Как можно исходя из этого сделать объективный вывод о силе или слабости Наггетс без него? У 76ых есть хорошие баскетболисты. То есть имея в стартовой пятерке вокруг себя Портера,Джамала, Гордона - это не иметь ХОРОШИХ баскетболистов?)))Да и еще там в ростере скромные Брюс Браун, Реджи Джексон,Колдуэлл, Грин))))) Камон))) Ну это какие игроки,если не хорошие?)))Вот вообще не аргумент. Да и занижать так Джамала, который до травмы тяжелой играл огромную роль, отнюдь не организованную Йокичем. Сейчас начинает в форму приходить. У Наггетс великолепный сайз, есть хорошие защитники,которые так же черновой работой перекрывают возможно единственный недостаток Йокича. Ростер на бумаге у Денвера мне кажется сильнее,чем ростер Филы и соответственно написанных вами "хороший игроков". Не против тех кто отдает предпочтение Йокичу.Просто аргумент как то неубедителен
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Кирилл
Ответ Vendett1a
А если серьезно, почему он не может или должен даже рассматриваться на одном уровне с Коляном в этом сезоне? Они разные в игровом аспекте конечно.Да, Эмбид не делает все так же "легко", "изящно" на паркете. Но он другими моментами это перекрывает. Объективно же, проводит шикарный сезон.Команда тоже почти в самом верху. Йокич и Эмбид - два главных и абсолютно пока одинаково котирующихся кандидата на МВП для меня
Спорить, что это два главных претендента на МВП - это бред полный.
Что Никола, что Эмбиид проводят невероятный сезон.

За Николу сейчас говорит его место на Западе - 1 место с достаточным отрывом от Мемфиса (5 побед). И что он является главным «винтиком» системы Денвера - без него матчи сразу становятся тяжелее для команды.
За Джоэля говорит то, что он, наконец, стал здоровым и не пропускает много матчей, и монструозен в нападении.

По мне, Йокич заслужил больше.
Но если титул МВП возьмёт Эмбиид, то я не скажу что это не заслуженно.
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Самый адовый Крикун
Ответ Nuteruoli
Филадельфия без Эмбида грохала Сакраменто, Кливленд, Бруклин, потому что у Филадельфии есть хорошие баскетболисты Харрис, Харден, Макси, Мелтон, Милтон. Йокич не только набирает полезные компоненты, но и делает вокруг себя партнёров лучше, потому что без Николы Денвер слабая команда. Поэтому для меня Йокич МВП.
Бруклин с Кешей и Кайри они при этом обыграли не только без Эмбиида, но и без Хардена)
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Artur Prokopchuk
специально больше никого не позвали, чтобы этим двоим (оба открыто топят за Эмбида) никто не возразил.
А-аналитика.
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Oleg Donetskiy
Если Стивен утверждает что MVP будет Эмбид, значит он точно им не окажется. Стивен по 10 лет подряд не может угадать кто из 2 команд в финале станет чемпионом, а тут он решил определить МВП…
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Nuteruoli
Ответ Vendett1a
А если серьезно, почему он не может или должен даже рассматриваться на одном уровне с Коляном в этом сезоне? Они разные в игровом аспекте конечно.Да, Эмбид не делает все так же "легко", "изящно" на паркете. Но он другими моментами это перекрывает. Объективно же, проводит шикарный сезон.Команда тоже почти в самом верху. Йокич и Эмбид - два главных и абсолютно пока одинаково котирующихся кандидата на МВП для меня
Филадельфия без Эмбида грохала Сакраменто, Кливленд, Бруклин, потому что у Филадельфии есть хорошие баскетболисты Харрис, Харден, Макси, Мелтон, Милтон. Йокич не только набирает полезные компоненты, но и делает вокруг себя партнёров лучше, потому что без Николы Денвер слабая команда. Поэтому для меня Йокич МВП.
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Самый адовый Крикун
Филадельфия без Эмбиида в этом сезоне 9-4, Наггетс без Йокича 3-5. Может поэтому Йокич? С точки зрения Valuable для своей команды Колян безусловно важнее, чем Джоэль. Без Йокича Денвер пролетел б мимо плей-ин, без Эмбиида 76-е могли б вполне за места с 4 по 6 бороться.
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Vendett1a
Ответ Nuteruoli
Потому что он черный, добавил Перкинс. Ну а если судить честно, то Кендрик это клиника.
А если серьезно, почему он не может или должен даже рассматриваться на одном уровне с Коляном в этом сезоне? Они разные в игровом аспекте конечно.Да, Эмбид не делает все так же "легко", "изящно" на паркете. Но он другими моментами это перекрывает. Объективно же, проводит шикарный сезон.Команда тоже почти в самом верху. Йокич и Эмбид - два главных и абсолютно пока одинаково котирующихся кандидата на МВП для меня
+4
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Nuteruoli
Потому что он черный, добавил Перкинс. Ну а если судить честно, то Кендрик это клиника.
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