Стивен Эй Смит и Кендрик Перкинс считают, что приз MVP должен получить Эмбиид, а не Йокич
Журналисты ESPN Стивен Эй Смит и Кендрик Перкинс во время эфира сошлись во мнении, что приз MVP сезона НБА должен получить центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.
Основным конкурентом Эмбиида является лидер «Денвера» Никола Йокич, который получал награду по итогам двух предыдущих чемпионатов.
«Я знаю, что Вегас говорит нам обратное, но я ничего не хочу слышать о Йокиче как о главном претенденте на MVP.
Джоэл Эмбиид. Джоэл Эмбиид, скажу еще раз, Джоэл Эмбиид. Извините. Вот кто должен быть на первом месте», – произнес Стивен Эй.
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Что Никола, что Эмбиид проводят невероятный сезон.
За Николу сейчас говорит его место на Западе - 1 место с достаточным отрывом от Мемфиса (5 побед). И что он является главным «винтиком» системы Денвера - без него матчи сразу становятся тяжелее для команды.
За Джоэля говорит то, что он, наконец, стал здоровым и не пропускает много матчей, и монструозен в нападении.
По мне, Йокич заслужил больше.
Но если титул МВП возьмёт Эмбиид, то я не скажу что это не заслуженно.
А-аналитика.