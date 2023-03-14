Журналисты ESPN Стивен Эй Смит и во время эфира сошлись во мнении, что приз MVP сезона НБА должен получить центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

Основным конкурентом Эмбиида является лидер « » , который получал награду по итогам двух предыдущих чемпионатов.

«Я знаю, что Вегас говорит нам обратное, но я ничего не хочу слышать о Йокиче как о главном претенденте на MVP.

Джоэл Эмбиид. Джоэл Эмбиид, скажу еще раз, . Извините. Вот кто должен быть на первом месте», – произнес Стивен Эй.

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