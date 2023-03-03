Йокич продолжает возглавлять гонку за MVP, Тейтум вернулся в Топ-3

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Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо остался на втором месте. Форвард «Бостон» Джейсон Тейтум вернулся в Топ-3 рейтинга, вытеснив центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

3. Джейсон Тейтум («Бостон»)

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

6. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

7. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)

8. Домантас Сабонис («Сакраменто»)

9. Джа Морэнт («Мемфис»)

10. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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1 комментарий

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Alexey Vorotnikov
Рэндл - 6й, что я пропустил?
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