Йокич продолжает возглавлять гонку за MVP, Тейтум вернулся в Топ-3
Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо остался на втором месте. Форвард «Бостон» Джейсон Тейтум вернулся в Топ-3 рейтинга, вытеснив центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.
Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:
1. Никола Йокич («Денвер»)
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
3. Джейсон Тейтум («Бостон»)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
5. Лука Дончич («Даллас»)
6. Кевин Дюрэнт («Финикс»)
7. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)
8. Домантас Сабонис («Сакраменто»)
9. Джа Морэнт («Мемфис»)
10. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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