Си Джей Макколлум: «Отдал бы награду MVP Николе Йокичу»

Защитник «Нового Орлеана» считает, что центровой « » заслуживает третьей подряд награды MVP сезона.

«Отдал бы награду MVP Джокеру.

Да, есть аргументы в пользу , он доминирует, его команда лидирует на Востоке. Также я играл против «Филадельфии» и , он – монстр, он невероятен. Но то, как Йокич управляет игрой, это не похоже ни на что, что вы когда-либо видели.

Он может совершить шесть бросков за матч и все равно доминировать. На мой взгляд, это показатель ценности.

Может быть, это не так эстетично, как хотелось бы болельщикам, он не забивает сверху, не кричит, он просто забрасывает трехочковый и бежит. У него есть чувство юмора, он супер талантливый и умеет мотивировать команду.

Как выглядит команда без него? Посмотрите, какие у них были травмы. Мы играли с ними, когда Мюррэй был в строю, и когда его не было. Мы играли, когда Портер был в строю, и когда его не было. И машина продолжала работать. Йокич – это единственное, что было неизменно, и что обеспечивало их тем, что нужно», – сказал Макколлум.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?