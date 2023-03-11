Си Джей Макколлум: «Отдал бы награду MVP Николе Йокичу»

Теги Денвер Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум считает, что центровой «Денвера» Никола Йокич заслуживает третьей подряд награды MVP сезона.

«Отдал бы награду MVP Джокеру.

Да, есть аргументы в пользу Янниса, он доминирует, его команда лидирует на Востоке. Также я играл против «Филадельфии» и Эмбиида, он – монстр, он невероятен. Но то, как Йокич управляет игрой, это не похоже ни на что, что вы когда-либо видели.

Он может совершить шесть бросков за матч и все равно доминировать. На мой взгляд, это показатель ценности.

Может быть, это не так эстетично, как хотелось бы болельщикам, он не забивает сверху, не кричит, он просто забрасывает трехочковый и бежит. У него есть чувство юмора, он супер талантливый и умеет мотивировать команду.

Как выглядит команда без него? Посмотрите, какие у них были травмы. Мы играли с ними, когда Мюррэй был в строю, и когда его не было. Мы играли, когда Портер был в строю, и когда его не было. И машина продолжала работать. Йокич – это единственное, что было неизменно, и что обеспечивало их тем, что нужно», – сказал Макколлум.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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6 комментариев

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Tim Timson
видимо так и будет, но Эмбиида жаль. единственный кто по сути не сдался и борется прибавив)
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Howard Goldberg
Йокич не должен получать МВП, так как прошлые ему дали не заслуженно, из за цвета кожи, чтобы разбавить микс и европейской аудитории, дабы больше привлеч зрителей. В этом он реально заслужил, но два предыдущих, необоснованных все перечеркивают. Тейтум должен взять
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Мага2101
Я бы хотел увидеть 2 вещи

1. Как гибон с фамилией Перкинс прочитал этот комментарий Макколума

2. Лицо Перкинса после того как он прочитал комментарий Макколума
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Сергей Орлов
Макколум парень умный, фигни не скажет.
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Chris "Birdman" Andersen
Все по полкам разложил, нечего и добавить)
+5
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Abdulla
Кендрик Перкинс: «Я провёл расследование и оно показало, что Макколлум на четверть белый»
+10
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