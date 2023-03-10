Джеймс Харден поднялся на 4-ю строчку в гонке MVP. Ранее игрока не выбрали на Матч всех звезд

Теги Даллас Денвер Милуоки Филадельфия НБА Джеймс Харден Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден занимает четвертую строчку в списке самых ценных игроков сезона, согласно порталу Basketball-Reference.

33-летний баскетболист набирает в среднем 21,9 очка, 10,8 передач (лучший результат в лиге) и 6,3 подбора при реализации 40% бросков из-за дуги (лучшая эффективность в карьере).

Ранее Харден не был выбран на Матч всех звезд по результатам голосования тренеров лиги.

Лидер «Денвера» Никола Йокич по-прежнему возглавляет список претендентов на звание самого ценного игрока сезона-22/23:

1. Никола ЙокичДенвер»)

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

4. Джеймс Харден («Филадельфия»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

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3 комментария

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Брэд Либил
Ответ ryy
Чел перестроил игру с учётом естественной потери скорости и первого шага. Во времена изобретения бекстепа, я был уверен, что он закончит или превратится в тыкву ещё до 30 лет. А оно вон чё. Респект
Харден в первую очередь изрядно умный игрок. Там и контраст между Оклой и Хьюстоном был разительный в своё время.
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711M
ну это тоже перебор какой-то… я все понимаю, но 4 место, выше Луки? и ведь фила даже не на 1 месте в лиге, чтобы из нее сразу двое игроков было в топ-4 - тем более Харден еще и 48 матчей сыграл всего…
+5
-1
+4
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ryy
Чел перестроил игру с учётом естественной потери скорости и первого шага. Во времена изобретения бекстепа, я был уверен, что он закончит или превратится в тыкву ещё до 30 лет. А оно вон чё. Респект
+6
-1
+5
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