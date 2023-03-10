Джеймс Харден поднялся на 4-ю строчку в гонке MVP. Ранее игрока не выбрали на Матч всех звезд

Разыгрывающий «Филадельфии» занимает четвертую строчку в списке самых ценных игроков сезона, согласно порталу Basketball-Reference.

33-летний баскетболист набирает в среднем 21,9 очка, 10,8 передач (лучший результат в лиге) и 6,3 подбора при реализации 40% бросков из-за дуги (лучшая эффективность в карьере).

Ранее Харден не был выбран на Матч всех звезд по результатам голосования тренеров лиги.

Лидер «Денвера» Никола Йокич по-прежнему возглавляет список претендентов на звание самого ценного игрока сезона-22/23:

1. (« »)

2. («Филадельфия»)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

4. Джеймс Харден («Филадельфия»)

5. («Даллас»)