«Гризлис» набрали 48 очков в первой четверти матча против «Уорриорз». Это рекорд клуба

«Мемфис» в третьем матче без своего лидера Джа Морэнта нанес поражение действующему чемпиону « » со счетом 131:110.

Игроки «Гризлис» сумели оторваться в счете в самом начале встречи, выиграв первую четверть со счетом 48:28. Это рекорд « » по количеству очков, набранных в первой четверти. Предыдущим рекордом были 45 очков, набранные в первой четверти матча против «Голден Стэйт» 10 апреля 2019 года.

Кроме того, 48 очков стали антирекордом «Уорриорз» по количеству пропущенных очков в одной четверти матча регулярного чемпионата с тех пор, как команду возглавил Стив Керр (2014/15).

«Гризлис» набрали 77 очков в первой половине встречи. Это их лучший результат в нынешнем сезоне.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры