«Гризлис» набрали 48 очков в первой четверти матча против «Уорриорз». Это рекорд клуба

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Баскетбол

«Мемфис» в третьем матче без своего лидера Джа Морэнта нанес поражение действующему чемпиону «Голден Стэйт» со счетом 131:110.

Игроки «Гризлис» сумели оторваться в счете в самом начале встречи, выиграв первую четверть со счетом 48:28. Это рекорд «Мемфиса» по количеству очков, набранных в первой четверти. Предыдущим рекордом были 45 очков, набранные в первой четверти матча против «Голден Стэйт» 10 апреля 2019 года.

Кроме того, 48 очков стали антирекордом «Уорриорз» по количеству пропущенных очков в одной четверти матча регулярного чемпионата с тех пор, как команду возглавил Стив Керр (2014/15).

«Гризлис» набрали 77 очков в первой половине встречи. Это их лучший результат в нынешнем сезоне.

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5 комментариев

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Goshan700
Ответ Мурзин Ринат
У Гсв до конца сезона только 3 мусорных команды, это Рокетс, САС и Оклахома, неужели все таки мимо ПО , хоть и не люблю Гсв, но лучше уж на них смотреть чем на условный Орлеан или Портленд, или не дай бог Юту
там проблема даже не столько в силе соперника, а то, что очень много гостевых матчей, а это значит...
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Xell
Ответ Мурзин Ринат
У Гсв до конца сезона только 3 мусорных команды, это Рокетс, САС и Оклахома, неужели все таки мимо ПО , хоть и не люблю Гсв, но лучше уж на них смотреть чем на условный Орлеан или Портленд, или не дай бог Юту
В плей инн зайдут. Потом в 1раунде Гостевом поедут на рыбалку.
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Xell
И что? У Лейкерс все рекорды по очкам и разнице + в истории с ГС))
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Мурзин Ринат
У Гсв до конца сезона только 3 мусорных команды, это Рокетс, САС и Оклахома, неужели все таки мимо ПО , хоть и не люблю Гсв, но лучше уж на них смотреть чем на условный Орлеан или Портленд, или не дай бог Юту
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Nightyork97
Защитник 2017 в деле. Оборона без Морэнта и Адамса на замке. Пора снова наговорить в подкасте и назвать кого-нибудь клоуном. Ничего страшного фанаты моста, он уже находит себе новое место, двери Леброн сам себе не откроет.
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