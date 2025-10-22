3

Инсайдер Джован Буха: «Атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая»

Инсайдер считает, что Леброн выглядел необычно отстраненным во время матча.

«Знаете, я не хочу тут играть в диванного психолога, так что я воздержусь от излишних предположений. Но, скажем так, атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая. Опять же, не хочу углубляться в эту тему, но да, я заметил в ряде моментов, глядя на «хаддл» или на скамейку, что он был не так вовлечен, как обычно, когда пропускает игру.

Никогда не знаешь – у человека может быть просто плохой день или что-то случилось. Не хочется приписывать людям то, что ты, как тебе кажется, у них видишь. Но если судить по языку тела, выглядело это не лучшим образом и заметно отличалось от того, как он обычно ведет себя в подобных ситуациях», – сказал инсайдер Джован Буха.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1044 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Lakers Daily
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
