Купер Флэгг выйдет в стартовом составе «Далласа» на позиции разыгрывающего (Тим Макмэн)
Первый номер драфта-2025 сразу получит важную роль в «Маверикс».
Как сообщает журналист ESPN Тим Макмэн, Купер Флэгг с большой вероятностью начнет свой дебютный сезон в НБА в стартовом составе «Далласа» на позиции разыгрывающего защитника, а Д’Анджело Расселл будет выходить со скамейки.
Ранее Расселл с пониманием высказывался о возможной роли запасного: «Моя цель – помогать команде побеждать и влиять на игру, как бы я ни был задействован».
23 октября в 04.30 по мск «Даллас» примет «Сан-Антонио» в своем первом матче нового сезона НБА.
