НБА вернет классическое оформление площадок для финальной серии
НБА решила возродить один из самых узнаваемых символов решающей серии.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, начиная с этого сезона, лига возобновит традицию наносить изображение трофея Ларри О’Брайена в центральном круге баскетбольной площадки, а также надписи «Finals». В последний раз такой рисунок украшал паркет в 2009 году.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1103 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
