НБА вернет классическое оформление площадок для финальной серии

НБА решила возродить один из самых узнаваемых символов решающей серии.

По информации инсайдера Шэмса Чарании , начиная с этого сезона, лига возобновит традицию наносить изображение трофея Ларри О’Брайена в центральном круге баскетбольной площадки, а также надписи «Finals». В последний раз такой рисунок украшал паркет в 2009 году.