Тэйлор Дженкинс: «Гризлис» разговаривали с Джа Морэнтом о его поведении еще до появления видео»

Главный тренер « » заявил, что члены клуба разговаривали с разыгрывающим о его поведении за пределами площадки еще до появления скандального видео с пистолетом.

По словам тренера, команда пыталась избежать ситуации, подобной той, что произошла в прошлые выходные, когда Морэнт во время прямой трансляции из стриптиз-клуба показал пистолет.

«В прошлом у нас уже были разговоры. Мы пытались направить его и помочь ему продолжать развиваться как личность и игрок. Очевидно, что на днях ситуация достигла апогея, поэтому мы запустили этот процесс в действие.

Сейчас он занимается некоторыми личными проблемами, чтобы стать лучше, и ему определенно необходимо выполнить некоторые шаги, личностные и профессиональные.

Все хотят знать, сколько времени он будет отсутствовать. Это актуальная тема, безусловно. Но ему нужно время. Его ответственность за личный рост – это важный фактор», – сказал Дженкинс.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры