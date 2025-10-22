  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»
2

Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»

Кевин Дюрэнт поделился мыслями после матча с «Оклахомой».

«Это всего лишь первая игра, брат. Я вообще не думаю о чемпионстве. Сейчас я просто хочу отточить нашу игру в атаке и защиту. Мы лучше узнаем друг друга по ходу сезона. Но я не думаю о плей-офф или трофеях. Сейчас главное – второй матч и то, как нам стать лучше», – сказал 37-летний форвард.

Баскетболист также признался, что больше не придает значения идее, что его номер могут навсегда закрепить в одной из команд, где он играл.

«Раньше мне было важно, чтобы меня признавали и чествовали. Теперь это не имеет значения. Люди непостоянны: восприятие тебя меняется в зависимости от их настроения. Я ничего ни от кого не ожидаю. Мне остается только работать и смотреть, что из этого выйдет», – заявил Дюрэнт.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1105 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Andscape
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карри, Джеймс и Дюрэнт – лидеры среди игроков НБА по доходам в 2025 году
11сегодня, 11:20Фото
Дюрэнт попросил несуществующий тайм-аут – судьи не заметили. Скандал в первом же матче сезона
17сегодня, 09:15
Кевин Дюрэнт: «Смазал штрафные, сфолил в концовке, эти два эпизода стали причиной нашего поражения»
4сегодня, 08:29
Главные новости
Евролига. Трехочковый Тамир Блатта на последних секундах принес «Маккаби» победу над «Реалом»
48 минут назад
Донте Дивинченцо станет стартовым разыгрывающим «Тимбервулвз» в новом сезоне (Крис Хэйнс)
330 минут назад
НБА вернет классическое оформление площадок для финальной серии
358 минут назадФото
Winline Basket Cup. ЦСКА проиграл «Меге»
5сегодня, 18:30
Инсайдер Джован Буха: «Атмосфера вокруг Леброна сейчас не лучшая»
7сегодня, 18:20
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
1сегодня, 16:27Live
Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Кливленда»
2сегодня, 17:48
НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи
17сегодня, 17:28
Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»
сегодня, 17:12
«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
сегодня, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич: «В определенный момент у нас закончились силы. Нелегко играть в физически жесткий баскетбол против УНИКСа»
21 минуту назад
Велимир Перасович о матче с «Автодором»: «Победа с разницей в 19 очков не отражает реальной картины игры»
46 минут назад
Еврокубок. «Бахчешехир» уверенно обыграл «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» разобрался с «Литкабелисом» и другие результаты
53 минуты назад
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
2сегодня, 19:08
Евгений Пашутин о матче с «Самарой»: «В заключительной четверти стали играть агрессивнее – это принесло свои плоды»
сегодня, 18:01
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
сегодня, 16:24Фото
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
сегодня, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04