Кевин Дюрант: «Раньше мне было важно признание, но теперь нет. Люди меняют свое мнение в зависимости от настроения»
Кевин Дюрэнт поделился мыслями после матча с «Оклахомой».
«Это всего лишь первая игра, брат. Я вообще не думаю о чемпионстве. Сейчас я просто хочу отточить нашу игру в атаке и защиту. Мы лучше узнаем друг друга по ходу сезона. Но я не думаю о плей-офф или трофеях. Сейчас главное – второй матч и то, как нам стать лучше», – сказал 37-летний форвард.
Баскетболист также признался, что больше не придает значения идее, что его номер могут навсегда закрепить в одной из команд, где он играл.
«Раньше мне было важно, чтобы меня признавали и чествовали. Теперь это не имеет значения. Люди непостоянны: восприятие тебя меняется в зависимости от их настроения. Я ничего ни от кого не ожидаю. Мне остается только работать и смотреть, что из этого выйдет», – заявил Дюрэнт.
