«Майами» и Джимми Батлер договорились о сокращении суммы штрафов игрока на 50%
Джимми Батлер и «Хит» урегулировали финансовые споры.
По информации журналиста Sun Sentinel Айры Уиндермана, представители баскетболиста и клуба достигли соглашения по штрафам и удержанной зарплате за прошлый сезон, общей суммой около 6 млн долларов – стороны согласовали выплату лишь половины этой суммы.
Журналист отметил, что сделка устроила обе стороны: «Хит» имели право наложить штрафы, а Батлер справедливо оспаривал их размер до своего февральского обмена в «Голден Стэйт». При этом одно из наказаний Батлера было отменено этим летом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sun Sentinel
