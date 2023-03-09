Дрэймонд Грин ответил Диллону Бруксу: «Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С клоуном это невозможно»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на выпад игрока «Мемфиса» Диллона Брукса.
Брукс недавно заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой.
«Если вам вдруг интересно, почему «Мемфис» не готов к борьбе за чемпионство, просто посмотрите на этого идиота Брукса, этого вполне достаточно. Этот парень играет у них важную роль, они зависят от него.
Ты понимаешь игру на уровне обычного болельщика. Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С тобой этого не будет. Это факт. С клоуном это невозможно. Я знаю, каким должен быть системообразующий игрок. Эти ребята точно не клоуны», – заявил Грин в своем подкасте.
Вражда между двумя клубами началась еще в прошлом сезоне, когда они сошлись в серии плей-офф.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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