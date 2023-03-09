Дрэймонд Грин ответил Диллону Бруксу: «Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С клоуном это невозможно»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на выпад игрока «Мемфиса» Диллона Брукса.

Брукс недавно заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой.

«Если вам вдруг интересно, почему «Мемфис» не готов к борьбе за чемпионство, просто посмотрите на этого идиота Брукса, этого вполне достаточно. Этот парень играет у них важную роль, они зависят от него.

Ты понимаешь игру на уровне обычного болельщика. Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С тобой этого не будет. Это факт. С клоуном это невозможно. Я знаю, каким должен быть системообразующий игрок. Эти ребята точно не клоуны», – заявил Грин в своем подкасте.

Вражда между двумя клубами началась еще в прошлом сезоне, когда они сошлись в серии плей-офф.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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5 комментариев

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Крокозябра
Ну тут по факту Грин сказал, а вот если завтра вы проиграете мишкам без двух ключевых игроков, то клоуном будешь именно ты.
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Cash_flow
Отличный разогрев перед сегодняшним матчем. Да и от ещё одной серии в плей-офф между ними я бы не отказался 🔥
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kisliy33
есть такое ощущение, что кто-то вкладывает в слово "династия" (баскетбольная) немного другой смысл, нежели мы все представляли... выиграть 1 серию ПО за последнее время - нуууууу, такое себе резюме для "династии"...
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Artur Prokopchuk
похоже Брукс окончательно всех в Лиге достал. если неприязнь к нему высказывают уже в публичной форме
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Drinkinss
Грин - очень крутой игрок, якорь в обороне и организатор в атаке. А брукс - дуболом. Он не в том весе (как и весь мемфис) чтоб залупаться на "псевдодинастию", т к "псевдодинастия" вышла в 6 финалов за 8 лет, а мемфис в этом составе пока выиграл только 1 ПО серию, и ту - у миньки.
+18
-2
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