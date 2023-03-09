Форвард «Голден Стэйт» ответил на выпад игрока « » .

Брукс недавно заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой.

«Если вам вдруг интересно, почему «Мемфис» не готов к борьбе за чемпионство, просто посмотрите на этого идиота Брукса, этого вполне достаточно. Этот парень играет у них важную роль, они зависят от него.

Ты понимаешь игру на уровне обычного болельщика. Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С тобой этого не будет. Это факт. С клоуном это невозможно. Я знаю, каким должен быть системообразующий игрок. Эти ребята точно не клоуны», – заявил Грин в своем подкасте.

Вражда между двумя клубами началась еще в прошлом сезоне, когда они сошлись в серии плей-офф.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф