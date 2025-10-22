Донте Дивинченцо станет стартовым разыгрывающим «Тимбервулвз» в новом сезоне (Крис Хэйнс)
28-летний баскетболист получит более важную роль в «Миннесоте».
По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Тимбервулвз» начнут сезон-2025/26 с Донте Дивинченцо в роли стартового разыгрывающего.
Майк Конли, который выполнял эти функции в прошлом сезоне, сохранит важную роль в системе команды, но будет выходить на площадку со скамейки запасных.
В сезоне-2024/25 Донте Дивинченцо провел 62 матча за «Миннесоту», из которых только в 10 он выходил в стартовом составе.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1105 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости