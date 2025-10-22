Донте Дивинченцо станет стартовым разыгрывающим «Тимбервулвз» в новом сезоне (Крис Хэйнс)

28-летний баскетболист получит более важную роль в «Миннесоте».

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Тимбервулвз» начнут сезон-2025/26 с Донте Дивинченцо в роли стартового разыгрывающего.

Майк Конли , который выполнял эти функции в прошлом сезоне, сохранит важную роль в системе команды, но будет выходить на площадку со скамейки запасных.

В сезоне-2024/25 Донте Дивинченцо провел 62 матча за «Миннесоту», из которых только в 10 он выходил в стартовом составе.