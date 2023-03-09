Шэмс Чарания: «Стивен Адамс пропустит остаток регулярного чемпионата»

Теги Мемфис НБА Стивен Адамс Шэмс Чарания Баскетбол

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что центровой «Мемфиса» Стивен Адамс еще далек от возвращения в строй.

«Мемфис» объявил, что Стивен Адамс получил инъекцию стволовых клеток в травмированное колено и будет повторно обследован через четыре недели – это означает, что он пропустит как минимум остаток регулярного сезона.

Адамс выбыл в конце января из-за растяжения задней крестообразной связки правого колена.

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4 комментария

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Evgeniy 72
Ответ Daniel Fox
Потеря Адамса для Мемфиса сильнее должна сказаться чем потеря Морэнта. Он их якорь в подстраховке и защите под кольцом . Кого там теперь двигать из адекватных на пятерку непонятно. Дж.Джексон очень часто на пятом номере вылетал с фолами. Он в этой роли слишком неаккуратный. Альдама Кларк больше к 4 номерам относятся . В общем если Джа есть на кого заменить то тут без вариантов
Так ещё и Кларк выбыл с ахиллом. Не знаю в какой форме Ноэль, но его нужно подбирать, если Бруклин отпустит. Хотя нужно было успевать подписывать Ноэля до Бруклина...
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Tim Timson
здоровья Аквамену. подтянутся с Джа к плей-офф. только видимо преимущества своей площадки лишатся)
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Daniel Fox
Потеря Адамса для Мемфиса сильнее должна сказаться чем потеря Морэнта. Он их якорь в подстраховке и защите под кольцом . Кого там теперь двигать из адекватных на пятерку непонятно. Дж.Джексон очень часто на пятом номере вылетал с фолами. Он в этой роли слишком неаккуратный. Альдама Кларк больше к 4 номерам относятся . В общем если Джа есть на кого заменить то тут без вариантов
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Andraey
Что-то навалилось всё на Мишек...
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