Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщает, что центровой «Мемфиса» Стивен Адамс еще далек от возвращения в строй.

« » объявил, что получил инъекцию стволовых клеток в травмированное колено и будет повторно обследован через четыре недели – это означает, что он пропустит как минимум остаток регулярного сезона.

Адамс выбыл в конце января из-за растяжения задней крестообразной связки правого колена.

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