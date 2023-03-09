Кайри Ирвинг: «В команде пятнадцать парней, а раковой опухолью оказываюсь я»

Звездный разыгрывающий «Далласа» высказался об отношении болельщиков к игроку во время онлайн-трансляции.

«Вы видели меня в течение трех часов и думаете, что знаете, кто я. Вы видите несколько постов: «О, Кай левый. Кай понимает. О Кай, о боже, он просто не вписывается в компанию всех остальных людей. Он другой, он сумасшедший, он высокомерный, он такой-то, он такой-то». И все это после трехчасовой встречи со мной.

«О, что Кай собирается делать этим летом? Нравится ли Каю Даллас? Что случилось в ? Что случилось в Бостоне? Что случилось в ? Почему ты бросил ? Почему ты оставил ? Почему ты оставили Кей Ди? Почему ты оставил всех этих людей?» В течение трех часов вы задаете все эти вопросы.

Вы думаете, что я – раковая опухоль в раздевалке, как будто баскетбол это индивидуальный вид спорта, в котором один человек должен взять на себя вину. В команде пятнадцать парней, а раковой опухолью оказываюсь я. Вот так это изображается. Вот что вы, ребята, получаете. Вот почему эти пожилые, озлобленные мужчины и женщины каждый день произносят мое имя», – заявил Кайри во время прямой трансляции.

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