У звездного разыгрывающего « » завязался спор с болельщиком «Нового Орлеана» во время матча между командами в среду.

«Как фанаты могут учить меня игре в баскетбол? Что за ерунда? Это нелепо. Вы рассказываете мне, как играть в баскетбол?» – произнес Кайри в ответ на выкрики с трибуны.

«Мэверикс» в среду уступили со счетом 106:113, на счету Кайри 27 очков, 6 подборов и 4 передачи при 10 из 24 с игры.

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