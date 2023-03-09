«Как фанаты могут учить меня игре в баскетбол?» У Кайри Ирвинга завязался спор с болельщиком «Пеликанс»
У звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга завязался спор с болельщиком «Нового Орлеана» во время матча между командами в среду.
«Как фанаты могут учить меня игре в баскетбол? Что за ерунда? Это нелепо. Вы рассказываете мне, как играть в баскетбол?» – произнес Кайри в ответ на выкрики с трибуны.
«Мэверикс» в среду уступили со счетом 106:113, на счету Кайри 27 очков, 6 подборов и 4 передачи при 10 из 24 с игры.
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