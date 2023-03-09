«Как фанаты могут учить меня игре в баскетбол?» У Кайри Ирвинга завязался спор с болельщиком «Пеликанс»

Теги Даллас Новый Орлеан НБА видео болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

У звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга завязался спор с болельщиком «Нового Орлеана» во время матча между командами в среду.

«Как фанаты могут учить меня игре в баскетбол? Что за ерунда? Это нелепо. Вы рассказываете мне, как играть в баскетбол?» – произнес Кайри в ответ на выкрики с трибуны.

«Мэверикс» в среду уступили со счетом 106:113, на счету Кайри 27 очков, 6 подборов и 4 передачи при 10 из 24 с игры.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pro~dj
согласен, его в баскет играть учить не нужно, а вот в целом общее среднее образование не помешало бы получить)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий