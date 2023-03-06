Разыгрывающий « » рассказал, за счет чего команда способна справиться с текущими проблемами и повысить уровень игры.

Ирвинг сделал акцент на игре второй пятерки.

«Важно научиться не терять лидерство по ходу матчей, а также выходить на площадку с командным менталитетом. Парни выходят со скамейки запасных и хотят продемонстрировать свой талант, отметиться в протоколе. Но в итоге мы просто расслабляемся, забывая, что если продолжим играть в высоком темпе, то все получат свои шансы.

Надо думать о каждом конкретном эпизоде, настраиваться на это. Если у вас что-то не получилось в определенном владении, если вам не достался мяч, сделайте что-нибудь для своего товарища по команде, чтобы у него была лучшая возможность для броска, займите хорошую позицию. Это просто один из тех моментов в течение сезона, особенно это актуально после обменов, когда наши пятерки привыкают друг к другу, притираются. И когда мы завершим этот процесс, у нас все будет хорошо», – заявил Ирвинг.

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