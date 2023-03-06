Кайри Ирвинг вступил с перепалку с Букером после его стычки с Дончичем

Теги Даллас Финикс НБА видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Девин Букер Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены.

К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.

Вскоре после этого недавно присоединившийся к «Мэверикс» Кайри Ирвинг тоже начал конфликтовать с Букером. Перепалку остановило вмешательство судей и ассистента тренера.

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