Кайри Ирвинг вступил с перепалку с Букером после его стычки с Дончичем
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и защитник «Финикса» Девин Букер вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены.
К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.
Вскоре после этого недавно присоединившийся к «Мэверикс» Кайри Ирвинг тоже начал конфликтовать с Букером. Перепалку остановило вмешательство судей и ассистента тренера.
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