Разыгрывающий « » и защитник « » вновь немного потолкались в концовке игры между их командами. Столкновение произошло в конце матча после того, как словенец промахнулся из-под кольца и не сумел сравнять счет за 3,5 секунды до сирены.

К расстроенному Дончичу подошел оппонент и принялся его задирать.

Вскоре после этого недавно присоединившийся к «Мэверикс» тоже начал конфликтовать с Букером. Перепалку остановило вмешательство судей и ассистента тренера.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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