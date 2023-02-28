«Стеф Карри изменил рисунок игры». Экс-игроки НБА рассказали, за кем любят наблюдать больше всего

Портал The Athletic определил действующих баскетболистов, за выступлением которых любят наблюдать экс-игроки НБА больше всего.

Лучшими в рейтинге стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (28,5%), лидер « » Джа Морэнт (15,2%) и центровой « » (10%).

В частности, экс-центровой НБА (1987-2005) Олден Полинис отдал должное Карри.

«Голосую за Стефа Карри. Иногда он делает вещи, которые кажутся невозможными. Он изменил рисунок игры. Хотя выглядит обычным человеком», – заявил Полинис.

Любимые баскетболисты экс-игроков НБА

1. (« ») – 28,5%

2. («Мемфис») – 15,2%

3. Никола Йокич («Денвер») – 10%

4. (« ») – 8,7%

5. («Даллас») – 8,4%

6. (« ») – 6,5%

7. (« ») – 5,7%

8. (« ») – 2,4%

9. (« ») – 2,2%

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»