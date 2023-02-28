«Стеф Карри изменил рисунок игры». Экс-игроки НБА рассказали, за кем любят наблюдать больше всего

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Портал The Athletic определил действующих баскетболистов, за выступлением которых любят наблюдать экс-игроки НБА больше всего.

Лучшими в рейтинге стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (28,5%), лидер «Мемфиса» Джа Морэнт (15,2%) и центровой «Денвера» Никола Йокич (10%).

В частности, экс-центровой НБА (1987-2005) Олден Полинис отдал должное Карри.

«Голосую за Стефа Карри. Иногда он делает вещи, которые кажутся невозможными. Он изменил рисунок игры. Хотя выглядит обычным человеком», – заявил Полинис.

Любимые баскетболисты экс-игроков НБА

1. Стефен КарриГолден Стэйт») – 28,5%

2. Джа Морэнт («Мемфис») – 15,2%

3. Никола Йокич («Денвер») – 10%

4. Кевин ДюрэнтФиникс») – 8,7%

5. Лука Дончич («Даллас») – 8,4%

6. Яннис АдетокумбоМилуоки») – 6,5%

7. Леброн ДжеймсЛейкерс») – 5,7%

8. Кайри ИрвингДаллас») – 2,4%

9. Джейсон ТейтумБостон») – 2,2%

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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5 комментариев

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badaboom
Вот вам и ГОАТ)
Даже в своем поколении в конце десятки по желанию на него смотреть, в то время как в 90-х только ради Мишани 90% народу баскетом интересовалось
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badaboom
Ответ 6LACK
Удивительно, что Яннис выше Ирвинга находится
Тем более, Кайри и вне площадки поинтереснее будет)
0
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Георгий Новиков
Я все понимаю, но присутствие янниса здесь не понимаю, чел тупо бежит и колотит из краски, ничего интересного. Разве что успеет ли он штрафной за 10 секунд бросить или нет, больше ничего интересного
+3
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+3
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6LACK
Удивительно, что Яннис выше Ирвинга находится
0
0
0
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Fooler
Отрыв, конечно, большой.
+2
0
+2
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