«Стеф Карри изменил рисунок игры». Экс-игроки НБА рассказали, за кем любят наблюдать больше всего
Портал The Athletic определил действующих баскетболистов, за выступлением которых любят наблюдать экс-игроки НБА больше всего.
Лучшими в рейтинге стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (28,5%), лидер «Мемфиса» Джа Морэнт (15,2%) и центровой «Денвера» Никола Йокич (10%).
В частности, экс-центровой НБА (1987-2005) Олден Полинис отдал должное Карри.
«Голосую за Стефа Карри. Иногда он делает вещи, которые кажутся невозможными. Он изменил рисунок игры. Хотя выглядит обычным человеком», – заявил Полинис.
Любимые баскетболисты экс-игроков НБА
1. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 28,5%
2. Джа Морэнт («Мемфис») – 15,2%
3. Никола Йокич («Денвер») – 10%
4. Кевин Дюрэнт («Финикс») – 8,7%
5. Лука Дончич («Даллас») – 8,4%
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 6,5%
7. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 5,7%
8. Кайри Ирвинг («Даллас») – 2,4%
9. Джейсон Тейтум («Бостон») – 2,2%
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