Дюрэнт и Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Нетс»

Теги Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Звезды НБА Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Бруклин».

Дюрэнт и Ирвинг являются близкими друзьями вне площадки.

Перед февральским дедланом Ирвинг запросил обмен. «Нетс» обменяли защитника в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029). 

Позже «Нетс» отправили Дюрэнта в «Финикс» в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

В воскресенье, 5 марта, Дюрэнт и Ирвинг впервые сыграют друг против друга в составах своих новых команд.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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4 комментария

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ВинниПох
"Храним молчание, бро. Даст бог, встретимся в финале Запада (хз какого года)"
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4eLOVE4iK
Кто клепает такие новости? Откуда они могут знать общались или не общались? За ними круглосуточная слежка ведется, на всех средствах связи установлены жучки и есть доступ к личным перепискам?!?!?
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Sharky shark
Источник: trust me, bro
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Прекрасная новость. Я так понимаю, есть круглосуточная прослушка обоих, которая 100% доказывает, что контактов не было)
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