Дюрэнт и Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Нетс»

Звезды НБА Кевин Дюрэнт и не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули « ».

Дюрэнт и Ирвинг являются близкими друзьями вне площадки.

Перед февральским дедланом Ирвинг запросил обмен. «Нетс» обменяли защитника в « » на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Позже «Нетс» отправили Дюрэнта в « » в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

В воскресенье, 5 марта, Дюрэнт и Ирвинг впервые сыграют друг против друга в составах своих новых команд.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей