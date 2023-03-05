Дюрэнт и Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Нетс»
Звезды НБА Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не разговаривали друг с другом с тех пор, как покинули «Бруклин».
Дюрэнт и Ирвинг являются близкими друзьями вне площадки.
Перед февральским дедланом Ирвинг запросил обмен. «Нетс» обменяли защитника в «Даллас» на Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Позже «Нетс» отправили Дюрэнта в «Финикс» в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.
В воскресенье, 5 марта, Дюрэнт и Ирвинг впервые сыграют друг против друга в составах своих новых команд.
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