Сергей Базаревич о матче с «Енисеем»: «После большого перерыва всегда непонятно, кто в каком ритме»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с « ».

«После большого перерыва всегда непонятно, кто в каком ритме. Мы неплохо потренировались, надеюсь, это выльется в хорошую игру. «Енисей» нашел свой ритм и показывал неплохое качество игры в последних матчах. Надеюсь, мы с ним справимся.

Сборная? Для молодых игроков, наверное, хорошо окунуться в атмосферу сборной. Мы получили некоторую информацию от Саши Полинкевича. Тимофей Герасимов проводит неплохой сезон – сказывается, во-первых, что он играет в одной команде уже какое-то количество времени, во-вторых, он играет на уровне лиги ВТБ и играет важную роль. И недаром же его в сборной выбрали капитаном», – заявил Базаревич.

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