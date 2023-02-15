Сергей Базаревич: «Сделаем все, чтобы порадовать болельщиков в матче с «Астаной»

Главный тренер «Самары» рассказал о готовности команды к матчу Лиги ВТБ с «Астаной».

«Мы уже играли с этой командой два раза. Готовимся.

Мы опять имеем некоторые проблемы с составом, но хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков. Будем все для этого делать», – сказал Базаревич.

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