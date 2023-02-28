Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Енисеем»
Во вторник, 28 февраля, в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» дома сыграет с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 28 февраля, 18.00, «Дворец спорта»
Положение команд: Парма – 11-15, Самара – 11-15, Автодор – 11-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 23-4, Зенит – 19-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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