Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Енисеем»

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Во вторник, 28 февраля, в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» дома сыграет с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Самара – Енисей
Дата проведения
28 февраля, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 11-15, Самара – 11-15, Автодор – 11-15, Енисей – 9-17, Астана – 5-20, Минск – 1-26.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 23-4, Зенит – 19-8, Нижний Новгород – 15-11, Локомотив-Кубань – 15-12, МБА – 13-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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